Sarmiento va por un triunfo en su visita a Gimnasia de Chivilcoy para seguir en la pelea

El Profe se presenta en la provincia de Buenos Aires luego de cumplir con la fecha libre.

Hoy 09:07

Por la fecha 6 de la Segunda Fase del Torneo Federal A 2025, Sarmiento visita hoy desde las 16 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, en un duelo determinante por la Zona B.

El equipo dirigido por Cristian Molins viene de cumplir con la fecha libre y buscará sumar puntos importantes para seguir en la pelea por un lugar en la fase decisiva. En su última presentación, el Profe igualó sin goles ante 9 de Julio.

Sarmiento se ubica quinto con 7 puntos, mientras que su rival está tercero con 8 unidades, pero con un partido más.

El encuentro será dirigido por Juan Ignacio Nebbietti (Río Colorado), acompañado por Guillermo Yacante y Emiliano Nicolás Bustos como asistentes, y Felipe Zonco como cuarto árbitro.