Racing lo ganaba, pero Argentinos reaccionó, lo dio vuelta y lo goleó en La Paternal

La Academia, que viene de conseguir el boleto a los cuartos de la Libertadores, cayó por 4 a 1 ante el Bicho por la 6ª fecha del Torneo Clausura.

Hoy 18:01

Racing no pudo sostener la ventaja inicial y sufrió una dura derrota por 4 a 1 ante Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona, en uno de los partidos de la sexta fecha del Torneo Clausura. El equipo académico arrancó bien, pero terminó superado por la efectividad del elenco dirigido por Nicolás Diez.

A los 25 minutos, Tomás Conechny puso en ventaja a la Academia con un gran remate, pero la alegría duró poco: a los 29', Alan Lescano igualó el encuentro con un gol que devolvió la tranquilidad a los locales. Desde entonces, el partido cambió de dueño.

En el complemento, Hernán López Muñoz apareció de cabeza a los 51' para adelantar al Bicho, y a los 60', Matías Giménez Rojas amplió la ventaja con una definición certera. Diez minutos más tarde, el ex Racing Nicolás Oroz convirtió el cuarto tanto y selló la goleada en La Paternal.

Con esta caída, Racing pierde terreno en la tabla y deberá recuperarse rápidamente para no alejarse de la pelea por la clasificación. En la próxima fecha, el conjunto académico buscará levantar cabeza cuando reciba a su próximo rival en el Cilindro de Avellaneda.