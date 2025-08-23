Tras el festejo copero, Racing afronta una visita de riesgo ante Argentinos Juniors

La Academia, que viene de conseguir el boleto a los cuartos de la Libertadores, enfrenta al Bicho en La Paternal.

Hoy 06:36

Argentinos Juniors y Racing se enfrentarán este domingo desde las 16.15 en el Estadio Diego Armando Maradona, por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El partido será arbitrado por Pablo Dóvalo, con Fabricio Llobet en el VAR, y será televisado por ESPN Premium.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Bicho, dirigido por Nicolás Diez, viene de caer 1-0 ante Huracán en Parque Patricios, resultado que cortó una racha de tres partidos sin perder. Para este encuentro no podrá contar con Francisco Álvarez y Federico Fattori, expulsados ante el Globo. Sus reemplazantes serán Tobías Ramírez y Juan José Cardozo.

La probable formación: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Tobías Ramírez, Erik Godoy, Claudio Bravo; Juan José Cardozo; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

La Academia llega en un gran momento tras vencer 3-1 a Peñarol y clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Vélez. Sin embargo, el equipo sufrirá la sanción de cuatro fechas al DT Gustavo Costas, expulsado ante Tigre, por lo que dirigirán Gonzalo Costas y Francisco Bersce. Además, no estará Franco Pardo, autor del gol agónico ante el Manya, debido a su expulsión frente al Matador.

El posible once: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duván Vergara. DT: Gonzalo Costas / Francisco Bersce.