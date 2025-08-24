Con polémica, Unión y Huracán repartieron puntos en Santa Fe

El Globo lo ganaba por la mínima pero el Tatengue llegó al 1-1 con un polémico gol de Estigarribia.

Hoy 15:10

Unión y Huracán no se sacaron ventajas e igualaron 1-1 en el estadio 15 de Abril, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025.

El Globo pegó primero y se puso en ventaja en la etapa inicial. Sin embargo, la expulsión de Fabio Pereyra obligó a los de Parque Patricios a jugar gran parte del encuentro con diez hombres. Pese al esfuerzo defensivo, el Tatengue llegó al empate en el segundo tiempo con un gol de Marcelo Estigarribia, que generó polémica por un presunto offside.

Con este resultado, Unión queda en el 2° puesto y Huracán en el 3°, ambos expectantes en la pelea por la clasificación a los playoffs.