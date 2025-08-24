Ingresar
Unión y Huracán se ven las caras en Santa Fe buscando sumar de a tres

El Tatengue recibe al Globo por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 06:06

En la continuidad de la fecha 6 de la Zona A del Torneo Clausura 2025, Unión recibirá este domingo a Huracán desde las 14.00 en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de ESPN Premium.

El Tatengue, dirigido por Leonardo Madelón, viene de golear 4-0 a Instituto en Alta Córdoba y cortó una racha de 16 partidos sin victorias como visitante. Ahora busca consolidar su levantada en un tramo clave de la temporada: tras este compromiso, enfrentará a River el jueves por los octavos de final de la Copa Argentina (espera Racing en cuartos) y luego visitará a la Academia en Avellaneda por la liga.

El Globo de Frank Kudelka quiere reponerse de la dura eliminación en la Copa Sudamericana, donde cayó 3-1 ante Once Caldas en un polémico partido. Por el torneo doméstico, suma tres triunfos (ante Boca, Tigre y Argentinos Juniors) en los últimos cuatro encuentros y buscará seguir prendido entre los animadores del grupo.

Probable formación de Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Posible once de Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Francisco Bisanz, Matko Miljevic; Rodrigo Cabral o Agustín Urzi, Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Hora: 14.00
TV: ESPN Premium
Árbitro: Andrés Merlos
VAR: Germán Delfino
Estadio: 15 de Abril

