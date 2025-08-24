Cande Vetrano compartió un mensaje especial en medio de la ruptura de Accardi y Vázquez

La actriz recordó a Cris Morena con un mensaje cargado de nostalgia. Las redes interpretaron una señal de apoyo.

Hoy 00:09

Cande Vetrano retoma poco a poco su actividad en redes sociales después de la polémica que vinculó a su pareja, Andrés Gil, con la escandalosa separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez.

En las últimas horas, la actriz felicitó a Cris Morena por su cumpleaños. Para ello, posteó un video de la productora, en el que reflexionó sobre cómo pudo transformar los momentos más dolorosos de su vida en auténticos aprendizajes de fuerza y resiliencia.

Junto al emotivo corto, la actriz dedicó a la creadora de “Casi Ángeles” y “Chiquititas” un tímido mensaje a través de una de sus historias en Instagram: “Feliz cumple, Cris. Te quiero”.