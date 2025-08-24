Ingresar
Mirtha Legrand, filosa con Gimena Accardi: “Lo hizo quedar como un cornudo”

La diva de los almuerzos cuestionó a la actriz por exponer públicamente la infidelidad a Nico Vázquez.

Hoy 00:15

El divorcio de Nicolás Vásquez y Gimena Accardi junto a las declaraciones de la actriz admitiendo una infidelidad de su parte fueron temas de La Noche de Mirtha (Eltrece). A pura honestidad brutal, Mirtha Legrand cuestionó con duras palabras a la actriz.

Karina Iavícoli, invitada al programa, se refirió al escándalo. “Me parece feo el lugar en el que quedó Gimena. Tuvo una necesidad de hablar y eso lo entiendo, pero yo nunca vi a un hombre hacer esto de sentarse y dar explicaciones. Creo que ella lo quiso cuidar a él porque lo quiere mucho y dio la cara. Pero es raro ver cómo la atacan. No está bien”, opinó la periodista de Intrusos.

“Ella asume que fue infiel y como él la pasó mal puso la cara. Creo que las mujeres de la mesa me van a entender: lo que quiero decir, es que sentí que nunca un varón hace eso de pedir perdón y a Gimena la están tratando como si hubiera matado a alguien. Ni a los políticos le pedimos tanto”, aseveró la panelista defendiendo a la protagonista de En otras palabras, la obra que la actriz protagoniza con Andrés Gil, quien fue vinculado a Accardi y a través de un posteo, desmintió las versiones.

Los dichos de Iavícoli sirvieron para que la conductora se muestre tajante y con una polémica opinión. “En general una infidelidad se oculta, no se comentan”, apuntó la diva. “¡Cómo habló ella! Largo, eh. Habló, explicó en televisión, a cámara. No se explican esas cosas, se ocultan, no se hablan más", cuestionó Mirtha. “¿Para vos está mal que ella haya hablado?“, indagó la periodista. ”Sí. Porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, es fea, pero es así”, se despachó con una sonrisa.

