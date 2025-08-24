En cadena: conductor de una camioneta embistió a vehículos estacionados

Video. El accidente ocurrió en Alsina entre Independencia y Buenos Aires, alrededor de las cinco de la mañana de este domingo.
Un accidente de tránsito dejó al menos cinco vehículos dañados, cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux, impactó contra un auto estacionado sobre Alsina y se produjo una reacción en cadena.
El conductor de la Toyota destrozó cinco vehículos, entre ellos un Volkswagen Gol, un Chevrolet y un Ford Ka.
Personal policial intervino y se procedió a demorar al conductor del rodado que provocó el siniestro, siendo un joven de la ciudad de La Banda, a quien se le practicó el test de alcoholemia.
Por suerte no hubo que lamentar heridos.
