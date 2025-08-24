En cadena: conductor de una camioneta embistió a vehículos estacionados

Video. El accidente ocurrió en Alsina entre Independencia y Buenos Aires, alrededor de las cinco de la mañana de este domingo.

Hoy 07:59

Un accidente de tránsito dejó al menos cinco vehículos dañados, cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux, impactó contra un auto estacionado sobre Alsina y se produjo una reacción en cadena.

El conductor de la Toyota destrozó cinco vehículos, entre ellos un Volkswagen Gol, un Chevrolet y un Ford Ka.

Personal policial intervino y se procedió a demorar al conductor del rodado que provocó el siniestro, siendo un joven de la ciudad de La Banda, a quien se le practicó el test de alcoholemia.

Por suerte no hubo que lamentar heridos.