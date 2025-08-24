Colapinto contó cómo pasó sus vacaciones y se mostró ansioso por la vuelta de la Fórmula 1: “Me aburría”

El piloto de Alpine compartió varios videos y fotos de su tiempo libre en España antes del regreso a la competencia.

Se terminó la pausa de la Fórmula 1 y Franco Colapinto ya piensa en volver a la acción. El piloto argentino compartió en sus redes sociales un resumen de sus vacaciones antes de encarar el Gran Premio de Países Bajos, que se correrá el último fin de semana de agosto en Zandvoort.

La máxima categoría se detuvo tras el Gran Premio de Bélgica, disputado el 1° de agosto. Durante ese tiempo, los pilotos aprovecharon para descansar y entrenar. “Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones, que empiecen las carreras, dale loco”, escribió Colapinto en tono humorístico junto a varios emojis.

En su cuenta de Instagram, mostró que comió paella, disfrutó con amigos —entre ellos el productor musical Bizarrap—, manejó una moto de agua, entrenó con el exjugador de pádel Fernando Belasteguín y compartió imágenes de sus rutinas de preparación física.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La próxima presentación del argentino será en el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará entre el viernes 29 y el domingo 31 de agosto.

Agenda del GP de Países Bajos (hora argentina)