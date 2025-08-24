Una menor de 13 años desapareció tras ser vista con un joven de 19

Yenifer Noemí Florentín fue vista por última vez el miércoles por la noche en Presidencia de La Plaza. La fiscalía ordenó la detención de un joven identificado como R. A. S., con quien la menor apareció en un video difundido en redes.

Hoy 07:59

Desde la noche del miércoles 20 de agosto no se tienen noticias de Yenifer Noemí Florentín, una adolescente de 13 años oriunda de Chaco que fue denunciada como desaparecida por su familia. La investigación, encabezada por la fiscal Candela Valdez de la Fiscalía N° 15 de Resistencia, avanza sobre la hipótesis de que la joven estaba acompañada por un muchacho mayor de edad, identificado como R. A. S., de 19 años, quien ya fue detenido.

La pista principal surgió de un video viralizado en redes sociales en el que se ve a Yenifer caminando junto a este joven en la localidad de Presidencia de La Plaza, a más de 100 kilómetros de la capital provincial. En la filmación, realizada la madrugada del jueves, también se escucha a otra persona comentar: “Trae a todas las chicas que quieren con vos, por ser el más hermoso de Plaza”.

Tras identificarlo, la fiscalía ordenó un allanamiento en su vivienda, donde secuestraron un teléfono celular y un anillo de plata reconocido por la cuidadora de la adolescente como pertenencia de la menor. Sin embargo, no lograron dar con el paradero de la chica.

La denuncia por la desaparición fue realizada por Ceferino Florentín, padre de la adolescente, luego de que ella saliera de la casa de su tutora alrededor de las 21:00 del miércoles y no regresara. Desde entonces, la Policía del Chaco desplegó operativos de búsqueda, entrevistas a vecinos, rastreos con perros y análisis de cámaras de seguridad, aunque sin resultados positivos.

En paralelo, la División de Cibercrimen trabaja sobre perfiles de Instagram vinculados a la menor, mientras que se tomaron testimonios a dos adolescentes que aportaron el video clave para la investigación.

El jefe de la Policía provincial advirtió que el caso presenta un panorama delicado: “Se presume lo peor”. Aclaró, no obstante, que la joven ya había protagonizado episodios de fuga anteriores, ocultándose en viviendas de conocidos o allegados.

Por el momento, la fiscalía mantiene detenido al sospechoso y continúa con los procedimientos de búsqueda y rastreo digital en la provincia.