La emoción de Di María tras el clásico y el sueño qué le queda por cumplir en Rosario Central

Hoy 00:08

Ángel Di María tuvo un regreso soñado al clásico rosarino. Con un golazo de tiro libre, le dio la victoria a Rosario Central ante Newell’s por 1-0, en la fecha 6 de la Liga Profesional.

Visiblemente emocionado, Fideo habló tras el partido y recordó todo lo que sufrió junto a su familia por las críticas que recibía por no volver antes al club. “Sufrí mucho, hace tiempo quería cumplir este sueño. No tengo palabras de agradecimiento”, dijo el campeón del mundo en Qatar.

“Muchos me putearon, nadie sabe lo que sufrí. Esto es para ellos, para mi mujer, mis hijos, que sufrieron conmigo”, continuó. Y agregó: “Es algo muy lindo para mí, para mi familia. Terminé volviendo a donde soy feliz de verdad”.

Respecto al golazo de tiro libre, Di María mencionó a Ignacio Malcorra, habitual encargado de las pelotas paradas en el equipo: “El encargado es Nacho, hoy su zurda pasó para mi zurda… Lo soñé toda mi vida. Deseaba volver toda la vida. No sé qué más pedir”.

Sin embargo, rápidamente dejó en claro cuál es su próximo objetivo: “Queda ser campeón con Central”.