La reacción viral de Cristiano Ronaldo tras otra final perdida con Al Nassr

El delantero portugués de 40 años quedó a un paso de sumar su primer título con el conjunto árabe y no fue capaz de disimular su enojo tras la derrota ante Al Ahli por la Supercopa de Arabia

Hoy 00:01

Al Nassr cayó frente a Al Ahli por 5-3 en los penales y se quedó sin la Supercopa de Arabia Saudita, disputada en Hong Kong, tras el 2-2 en el tiempo reglamentario. La principal figura del equipo, Cristiano Ronaldo, abrió el marcador y se volvió viral por su indisimulable frustración al final del encuentro.

El portugués convirtió de penal a los 41 minutos, pero Franck Kessié igualó para Al Ahli en la última acción del primer tiempo. En el complemento, Marcelo Brozovic volvió a adelantar a los amarillos, aunque Roger Ibáñez llevó la definición a los doce pasos, donde su equipo se impuso por 5-3.

El tanto de Cristiano Ronaldo fue especial: llegó a 100 goles con Al Nassr y se convirtió en el primer jugador en anotar al menos cien tantos con cinco camisetas distintas: Manchester United, Juventus, Real Madrid, la Selección de Portugal y ahora Al Nassr. El portugués también convirtió en la serie de penales.

Pese al récord, el delantero de 40 años no ocultó su bronca. Consumada la derrota, se lo vio desahuciado, haciendo gestos de reproche y lanzando insultos al aire, todavía sin poder sumar títulos a nivel clubes desde su llegada a Medio Oriente.