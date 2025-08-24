Argentina cayó ante República Dominicana en tiempo extra en la Americup

El seleccionado nacional perdió 84 a 83 en la segunda fecha del Grupo C.

Hoy 18:10

La albiceleste no pudo en un gran juego y cayó ante los caribeños por 84-83 en suplementario. No alcanzaron los 20 puntos de Gonzalo Corbalán.

Argentina tuvo un comienzo apostando a la diferencia física en la pintura en ofensiva. Así llegó un parcial inicial de 13-4 con todas las anotaciones de los internos albiceleste, con Fran Cáffaro autor de 6 puntos. En defensa el comienzo fue bueno, presionando sobre el balón, pero el ingreso de Jassel Pérez le dio un aire a los caribeños en el juego sin balón que los mantuvo en juego, además de la carga del rebote ofensivo. En ese contexto, la albiceleste sostuvo un juego de ritmo alto y penetraciones incisivas al aro para cerrar al frente por 19-13 el cuarto inicial.

Los dirigidos por el Che García apostaron fuerte en la carga del rebote ofensivo y desde allí poco a poco remontaron en el juego. Argentina en ofensiva bajó su ritmo y en el estacionado perdió movilidad, pero tuvo apariciones de Nico Brussino con 2 triples, más Cáffaro nuevamente en la pintura. Cuando parecía que la albiceleste retomaba el control, la presencia de Jean Montero le dio una movilidad mejor a Dominicana para remontar y llegar a un entretiempo con Argentina al frente por 36-33.

Con buenas apariciones de Corbalán y Brussino, los de Prigioni tuvieron un comienzo de la segunda mitad intenso. Además, la defensa zonal en el inicio le permitió cubrir mejor el rebote defensivo, aunque no logró trasladar esa superioridad del juego en el marcador. Dominicana se sostuvo cerca con Feliz como protagonista, pero sumado también a un nuevo ingreso de Montero que cambia todo en la confianza de los caribeños. En ese contexto, la albiceleste se sostuvo al frente solo por 55-51.

Desde el uno por uno Dominicana con Jones y Montero lastimó a Argentina que perdió defensa colectiva en las ayudas, para igualar el juego por primera vez en 62 a falta de 5 minutos. Y 10 puntos de Núñez pusieron por primera vez al frente a Dominicana, que tomó el control del juego ante la anarquía en las ofensivas albicelestes, que se mantenía al frente con Cáffaro en la pintura y apariciones de Corbalán. A falta de 40 segundos, un triple de Vildoza le devolvió la ventaja a Argentina por la mínima, pero nuevamente Núñez con un libre dejó todo igualado en 75 a falta de 25 segundos. En la última Vildoza no logró anotar y todo se fue al suplementario.

Argentina debió luchar también frente a una defensa física de Dominicana a la que le sancionaron poco en contra y le dieron solo 4 tiros libres. El tiempo extra marcó un golpe por golpe donde se intercambiaron tanto anotaciones como errores, sin sacarse diferencias claras. Y a un triple de Corbalán le vino por detrás un doble de Jones para darle ventaja a los caribeños por 84-83 a falta de 16.5 segundos. Y en la última no pudo la albiceleste y terminó en derrota. A su vez, Argentina debió luchar también frente a una defensa física de Dominicana a la que le sancionaron poco en contra y le dieron solo 4 tiros libres en contra (uno de ellos por técnica). En el cierre hubo disturbios y peleas entre los jugadores.