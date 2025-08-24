Ingresar
Argentina perdió con República Dominicana en un final escandaloso con piñas y empujones

El equipo de Pablo Prigioni fue derrotado en la AmeriCup y, tras el final del partido, se desató un enfrentamiento entre los jugadores. Mirá el video.

La Selección Argentina de básquet sufrió un duro revés en su segunda presentación en la AmeriCup 2025, que se disputa en Nicaragua

El equipo dirigido por Pablo Prigioni cayó por 84-83 en tiempo extra frente a República Dominicana, en un cierre cargado de tensión que derivó en un escándalo dentro de la cancha.

Tras la chicharra final, un tumulto en el centro del parquet desató un enfrentamiento a puños entre jugadores de ambos equipos. Hubo empujones, golpes y hasta protagonistas que terminaron en el suelo antes de ser separados por integrantes de las delegaciones. 

La situación se calmó recién cuando los planteles se retiraron rumbo a los vestuarios, pero se esperan sanciones por el bochornoso final.

Los chicos no merecían un final así”, expresó Prigioni en conferencia de prensa, lamentando que el incidente empañara un partido que había sido muy parejo. 

Tras haber debutado con triunfo ante Nicaragua, Argentina definirá su futuro en el Grupo C este lunes contra Colombia, en un duelo clave por la clasificación a la siguiente ronda.

 

