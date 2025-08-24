Conmoción: un hombre se descompensó mientras jugaba al fútbol y murió

Ocurrió en Córdoba. El fallecido tenía 49 años y los médicos confirmaron que sufrió una muerte súbita.

Hoy 08:26

La ciudad de Villa Dolores, en el departamento San Javier, fue escenario de un trágico episodio este sábado por la tarde. Un hombre de 49 años se descompensó mientras disputaba un partido de fútbol en una cancha ubicada sobre calle Almirante Brown s/n y falleció.

De inmediato, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Villa Dolores, donde los médicos intentaron reanimarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos, se constató su deceso.

Según medios locales, el hombre había sentido un fuerte dolor en el pecho mientras permanecía en la cancha. Durante el traslado al hospital sufrió sendos infartos, por lo que ingresó al nosocomio sin vida.

El parte oficial de la Policía confirmó que la causa de muerte fue muerte súbita, provocando conmoción entre familiares, amigos y compañeros de juego que presenciaron el dramático episodio.