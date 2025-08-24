Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 AGO 2025 | -1º
X
Policiales

Violencia de género en Frías: un hombre usurpó la casa de su ex pareja con ayuda de sus padres

El agresor, que ya tenía una condena en suspenso por ataques anteriores, fue detenido tras un rápido operativo.

Hoy 08:41

Un grave episodio de violencia de género y usurpación generó conmoción en la ciudad de Frías, cuando un hombre —con antecedentes judiciales por agredir a su ex pareja— ingresó por la fuerza al domicilio de la mujer, acompañado por sus propios padres.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la denuncia, el sujeto aprovechó que la víctima trabajaba todo el día para violentar las cerraduras de la casa de la cual ya había sido legalmente excluido por orden judicial. Una vez dentro, cambió los ingresos y embaló las pertenencias de la mujer y de su pequeña hija, con el aparente objetivo de despojarlas del hogar.

Frente a esta situación, la joven acudió de inmediato a la Comisaría del Menor y la Mujer de Frías, donde se desplegó un rápido operativo bajo directivas de la fiscal Dra. Vildoza. Tras la intervención del abogado de la víctima, Dr. Alejandro Sarria, y el trabajo de la Policía, se logró en pocas horas la detención del agresor, el retiro de sus padres y la restitución de la vivienda a la madre y su hija.

TEMAS Frías Violencia de género

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En cadena: conductor de una camioneta embistió a vehículos estacionados
  2. 2. Mirtha Legrand, filosa con Gimena Accardi: “Lo hizo quedar como un cornudo”
  3. 3. Cande Vetrano compartió un mensaje especial en medio de la ruptura de Accardi y Vázquez
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 24 de agosto de 2025: cielo despejado y máxima de 20°
  5. 5. Mitre, con DT interino, enfrenta a San Telmo con la necesidad de volver al triunfo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT