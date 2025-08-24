Violencia de género en Frías: un hombre usurpó la casa de su ex pareja con ayuda de sus padres

El agresor, que ya tenía una condena en suspenso por ataques anteriores, fue detenido tras un rápido operativo.

Hoy 08:41

Un grave episodio de violencia de género y usurpación generó conmoción en la ciudad de Frías, cuando un hombre —con antecedentes judiciales por agredir a su ex pareja— ingresó por la fuerza al domicilio de la mujer, acompañado por sus propios padres.

Según la denuncia, el sujeto aprovechó que la víctima trabajaba todo el día para violentar las cerraduras de la casa de la cual ya había sido legalmente excluido por orden judicial. Una vez dentro, cambió los ingresos y embaló las pertenencias de la mujer y de su pequeña hija, con el aparente objetivo de despojarlas del hogar.

Frente a esta situación, la joven acudió de inmediato a la Comisaría del Menor y la Mujer de Frías, donde se desplegó un rápido operativo bajo directivas de la fiscal Dra. Vildoza. Tras la intervención del abogado de la víctima, Dr. Alejandro Sarria, y el trabajo de la Policía, se logró en pocas horas la detención del agresor, el retiro de sus padres y la restitución de la vivienda a la madre y su hija.