Tucumán se consagró campeón del Futsal AFA del NOA y festejó en La Banda

Tucumán se coronó campeón del Torneo Regional del NOA de Futsal AFA femenino, que se disputó en el CIC de La Banda. El equipo tucumano se quedó con la Copa “Pablo Ariel Toviggino”, tras ganar sus dos encuentros y convertirse en el conjunto más goleador del certamen con 13 tantos.

El torneo fue organizado por la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, con el aval del Consejo Federal de AFA. En el debut, Tucumán venció en un gran partido a Santiago del Estero por 6 a 4. Luego, en la segunda jornada, superó a Valle Viejo por 7 a 1, con goles de Carolina Alonso (3), Yamila Juárez (2), Daniela Escasena y Yamila Brideger.

Por el segundo lugar, Santiago del Estero derrotó a Valle Viejo 3 a 1 en un encuentro de mucha intensidad. Con este título, Tucumán representará a la Región NOA en el Torneo Nacional, que se jugará en Rosario del 4 al 8 de diciembre, donde enfrentará a los mejores seleccionados del país.

Resultados del certamen