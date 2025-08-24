Gimena Accardi y Andrés Gil se reencontraron en Bahía Blanca tras el escándalo con Nicolás Vázquez

La actriz y su compañero de teatro protagonizaron una emotiva función en el Teatro Don Bosco, luego de días difíciles por la escandalosa separación de y las repercusiones mediáticas.

Hoy 08:43

Gimena Accardi y Andrés Gil llegaron este fin de semana a Bahía Blanca para presentar la obra En otras palabras en el Teatro Don Bosco, tras una semana marcada por la separación de la actriz de Nicolás Vázquez, la confesión pública de su infidelidad y la firma de los papeles del divorcio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El espectáculo se realizó a sala llena, y al final de la función, ambos actores fueron ovacionados por el público. Gimena y Andrés salieron a saludar dos veces sobre el escenario, en un gesto que evidenció la calidez de la recepción a pesar de la tensión mediática.

El arribo de los actores se vio demorado por el paro de controladores aéreos del viernes, que afectó 70 vuelos. Finalmente, llegaron juntos a Bahía Blanca alrededor de las 6:30 de la mañana en el mismo auto junto a un productor que los acompaña durante la gira.

Según la cronista Julieta Muñoz y los comentarios desde el estudio de Secretos Verdaderos, la situación entre los actores es tensa. Aunque mantienen una relación de amistad y compañerismo, la exposición mediática de los últimos días ha generado incomodidad y repercusiones a nivel familiar. Mientras Accardi habla de su compañero de teatro sin mencionarlo explícitamente, Andrés Gil se refirió a la obra en sus comunicados, generando cierta confusión y especulación.

El productor que los acompaña, Damián, quien también trabaja con Nicolás Vázquez, estuvo presente durante la función, garantizando el desarrollo de la obra y el apoyo logístico a los actores.

A pesar de las tensiones, la ovación del público y los aplausos de cierre reflejaron el reconocimiento al trabajo de Accardi y Gil, que lograron mantener la profesionalidad en medio de la tormenta mediática.