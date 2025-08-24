Con Mastantuono titular, Real Madrid goleó a Real Oviedo y se sube a lo más alto

El Merengue, con el volante argentino desde el inicio ganó por 3 a 0 en el marco de la segunda fecha de la liga española.

Hoy 18:13

Franco Mastantuono no para de sorprender en España. Con tan solo 18 años recién cumplidos y menos de un mes de entrenamientos con el primer equipo, el ex River Plate jugó su primer partido como titular en el Real Madrid, en la victoria 3 a 0 frente a Real Oviedo por la segunda fecha de La Liga. La apuesta de Xabi Alonso por el joven argentino confirma la confianza que el DT tiene en su talento.

Con la camiseta número 30, Mastantuono se paró sobre la banda derecha, perfilando hacia el centro, en la misma posición que ocupaba en River. Aunque el rival no era de los más exigentes, el mediapunta argentino dejó una muy buena impresión en el Estadio Santiago Bernabéu, mostrando personalidad para pedir la pelota, asociarse y generar juego.

El juvenil tuvo un remate desde afuera del área que pasó por encima del travesaño y casi conecta un centro perfecto de Arda Güler, con quien formó una sociedad prometedora. De hecho, sus conexiones con el turco fueron de lo mejor del Real Madrid, que bajo el mando de Xabi Alonso apuesta fuerte por la juventud con jugadores como Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Güler y el propio Mastantuono.

Además de su aporte ofensivo, el argentino mostró compromiso en la recuperación de la pelota y en la presión alta. A los 7 minutos, forzó un error en la salida que casi termina en el 1-0 de Mbappé, quien finalmente abrió el marcador a los 37' del primer tiempo. Luego, el francés estiró la ventaja en el 36' del complemento y Vinícius selló la goleada en el cierre del partido.

Mastantuono fue reemplazado a los 18 minutos del segundo tiempo por Vinícius, recibiendo una ovación de la hinchada merengue. Si bien el Real Madrid bajó la intensidad en la segunda parte, el debut del argentino como titular dejó señales claras: Xabi Alonso lo considera una pieza clave para el futuro inmediato del equipo.