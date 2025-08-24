Real Madrid visita a Real Oviedo con la expectativa por Franco Mastantuono

Con el volante argentino, el Merengue buscará una nueva victoria en la liga española.

Hoy 06:46

Real Madrid buscará este domingo su segunda victoria en la Liga española cuando enfrente a Real Oviedo, en un partido correspondiente a la segunda fecha del torneo. El encuentro se jugará desde las 16 horas de Argentina en el estadio Santiago Bernabéu y será transmitido por ESPN y Disney+.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: DISNEY - ESPN - ESPN PLUS

El Merengue, subcampeón de la pasada Liga, genera expectativa por la posible presencia del argentino Franco Mastantuono en el banco de suplentes, luego de su reciente debut con el primer equipo.

Probables formaciones

Real Oviedo: Aarón; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Alhassane; Sibo, Dendoncker, Hassan, Ilic, Chaira; y Rondón.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim, Mbappé y Vinícius.

Xabi Alonso elogió a Mastantuono tras su debut

Primero, el DT aseguró que a los refuerzos (entre ellos, el joven crack argentino) "no les ha pesado ni la camiseta ni el pisar el Bernabéu". "Franco ha agitado, ha traído buena energía. Esa mezcla ha sido buena con los que ya estaban", expresó sobre el exjugador de River.

"Tiene pinta, ¿no? Ya le veía que podía aportar y creo que ha tenido buenos minutos. No había podido entrenar con nosotros, pero se ha estado preparando. Tenía muchas ganas. A veces, lo anímico, lo emocional, pesa más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto", sentenció Xabi Alonso sobre la joven estrella argentina.