La sensual foto con la que Cazzu volvió a OnlyFans y encendió las redes

Tras el éxito de su álbum Latinaje y de referirse públicamente a la cuota alimentaria que recibe de Christian Nodal, la artista volvió a la plataforma de contenido exclusivo con una suscripción mensual accesible.

Hoy 08:53

La cantante Cazzu sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso a OnlyFans mediante una publicación en historias de Instagram. En la imagen que compartió frente a un espejo, se la ve en un ambiente íntimo y reflexivo, acompañado de la frase en inglés “I’m back bit…”, dejando en claro su retorno a la plataforma de contenido exclusivo.

En esta nueva etapa, la tarifa mensual para acceder a su perfil será de 10 dólares, un precio pensado para mantener la accesibilidad a sus fans, al tiempo que capitaliza la experiencia positiva de su primera etapa en OnlyFans. Su regreso representa no solo una estrategia profesional, sino también un momento de reorganización personal y familiar.

Cazzu ya había ingresado a OnlyFans en noviembre de 2020, ofreciendo material sensual y exclusivo que le permitió conectar directamente con su público. La artista busca ahora combinar su carrera musical con un espacio más íntimo y cercano para sus seguidores.

El anuncio se produce luego de que la cantante hablara públicamente sobre la cuota alimentaria que recibe de su expareja, Christian Nodal, para el cuidado de su hija Inti. Durante su llegada al aeropuerto de Ciudad de México, Cazzu respondió preguntas de la prensa sobre su situación: “Se podría decir que sí, la verdad no tenemos un acuerdo que yo c onsidere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, afirmó la artista.

Ante la consulta sobre si buscaría que el acuerdo sea justo legalmente, Cazzu respondió: “Ahora mismo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija… por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Una batalla legal, con un sistema tan patriarcal, en este momento no creo tener la energía. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”, sostuvo.