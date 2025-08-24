Jimena Barón celebró la primera fiesta de Momo y reflexionó sobre la maternidad

La cantante compartió en redes sociales momentos íntimos de sus hijos, Momo y Arturo, y destacó la felicidad que le genera verlos crecer junto a su pareja, Matías Palleiro.

Hoy 09:03

Jimena Barón atraviesa uno de sus momentos más felices. La llegada de Arturo, su hijo con Matías Palleiro, y el crecimiento de Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, mantienen a la artista emocionada y reflexiva sobre su presente.

Este fin de semana, Momo tuvo su primera fiesta con amigos, un hito en la vida social del pequeño. Jimena documentó todo en sus historias de Instagram: “Primera vez en la vida que Momo se baña por motu proprio, pues tiene una JODA”, escribió junto al primer video del evento.

La ansiedad del niño era evidente, preguntando constantemente la hora a su mamá, deseando que llegue el momento de la fiesta. Jimena compartió un fragmento del clip con un mensaje lleno de ternura: “Quiero tener este momento grabado hijo. Estoy emocionada, te prometo que no te voy a hacer pasar cringe en el colegio, pero acá dejame ser“.

Mientras tanto, Arturo disfrutaba de la cercanía de su madre durante la celebración: “Esperando que termine la fiesta de uno mientras toma teta el otro”, contó Barón junto a un corto video mostrando su sonrisa de felicidad y orgullo por sus hijos.

El temor de que Momo no quisiera contarle lo que vivió durante la fiesta quedó disipado cuando el niño regresó tras ser buscado por Matías Palleiro. Sentado en la mesa de la cocina, compartió un momento íntimo con su mamá: “No voy a andar contando sobre la noche de Momito, pues su intimidad”, escribió Jimena en una foto del momento.

“Cuando llegó me pidió que le haga compañía en la cocina mientras comía la hamburguesa que le compró Matías. Me charló muy entusiasmado mientras Arturo tomaba teta y yo, a pesar de escuchar con atención, no podía dejar de pensar en paralelo cómo pasa la vida y cómo este pibe que fue hace tan poco mi bebito ahora está tan grande y va a seguir creciendo y volando”.

La artista también elogió a su pareja por el rol que desempeña en la crianza de sus hijos: “Y mi Q bombón, que lo fue a buscar re tarde y le compró comida y tampoco me contó toda la charla de hombres que tuvieron”.

En su reflexión final, Jimena Barón destacó la belleza de ver crecer a sus hijos y el apoyo de su pareja: “La vida tiene cosas hermosas, pero nada es más hermoso que ver crecer bien a los hijos”.

“Todo me da un orgullo y una emoción. Momo tiene tremendo ejemplo de hombre y yo puedo descansar un poco en eso. Soy muy afortunada”.