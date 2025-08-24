A los 87 años murió Norma Nolan, la única argentina que fue coronada Miss Universo

En sus últimos años, la Miss Universo vivió en un luminoso departamento sobre la avenida Collins en Miami, rodeada por el cariño de su hija, Zita Norma Zanotti, y sus dos nietos.

Hoy 09:02

Norma Beatriz Nolan, quien obtuvo el título de Miss Universo en 1962 y permaneció como hasta hoy la única argentina en lograr esa distinción, murió el miércoles 20 de agosto en Miami, donde residía desde hace varias décadas. El fallecimiento de Nolan, a los 87 años, motivó un homenaje público de la organización Miss Universe, que la recordó mediante un mensaje en sus redes sociales.

“Como la primera mujer de Argentina en portar la corona de Miss Universo, su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones siguientes. Que su memoria continúe brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado”, escribieron en una publicación de Instagram junto con un emotivo video.

La partida de una reina

En sus últimos años, la Miss Universo vivió en un luminoso departamento sobre la avenida Collins en Miami, rodeada por el cariño de su hija, Zita Norma Zanotti, y sus dos nietos. Luego de la muerte de su esposo, un italiano de apellido Zanotti, eligió quedarse en los Estados Unidos, cerca de su familia. Allí, al frente de una librería que fundó por vocación y pasión, construyó un mundo propio entre estantes y páginas. Su “universo”, como ella lo definía.

Nunca perdió los lazos con la Argentina. Dos veces por año, su agenda marcaba un regreso ineludible a Venado Tuerto, la ciudad que la vio nacer el 22 de abril de 1938 y que siempre la reconoció como Ciudadana Ilustre. Descendiente de irlandeses e italianos, cruzó la adolescencia entre sueños, mientras cursaba secretariado y se acercaba cada día más a la moda y la televisión en Buenos Aires.

Todo cambió el 1° de julio de 1962, con apenas 24 años. En el Club Español de la capital argentina, Norma Nolan se coronó Miss Argentina. Esa noche, conducida por Jean Cartier y ante diecinueve finalistas, el jurado la eligió tras los desfiles en vestido de noche y trajes de baño.

El recuerdo permanece vivo en las palabras del especialista Marcelo González: “Tras los desfiles en vestidos de noche y de baño, fueron seleccionadas siete finalistas: María del Carmen Merino, Noemí García, Norma del Valle Leguizamón y Mella, Norma Beatriz Nolan, Isabel Laura Riccio, Rosa Boldori y Zulma Faid”.

Un logro sin precedentes en Miss Universo

Exactamente dos semanas más tarde, el 14 de julio de 1962, su vida tomó un rumbo inesperado. En el Centro Internacional de Convenciones de Miami Beach, la alemana Marlene Schmidt, Miss Universo 1961, le colocó la corona frente a más de siete mil personas. No solo representó a Argentina, sino que se convirtió en la primera y única mujer del país en alzarse con el título de Miss Universo.

Recuerdos de esa velada ilusionan con la fuerza de los ojos y los aplausos del público, relatados por testigos de la época: “Norma observaba profundamente emocionada al público presente y a los jurados que la aplaudían de pie. Estaba logrando el primer título de Miss Universo para la Argentina venciendo en la noche final a la islandesa Ann Geirsdottir (1ª finalista), a la finlandesa Anja Aulikki Havinen (2ª finalista), a la brasileña María Olivia Reboucas (3ª finalista) y a la china Helen Liu (4ª finalista)”.

La flamante corona llegó acompañada de una copa dorada, 15.000 dólares, becas y una agenda apretada de compromisos. Años después, Norma Nolan recordaba ante la prensa: “Hay veces que estoy tan cansada que tengo que obligarme a levantarme, salir a escena, y luego poner una sonrisa”.

La huella de su entrega trascendió en quienes más la conocieron. Miguel Braillard la definió como una mujer de “una calidez humana increíble, muy tranquila y muy medida. Una amiga fiel. Si bien vivía afuera, era muy argentina, y muy venadense”.

Consagración y retiro

Después de entregar la corona, mantuvo una agenda internacional: campañas y producciones en distintos países, sobre todo en Inglaterra, junto a la también argentina Norma Cappagli, distinguida Miss Mundo dos años antes en Londres.

Con el tiempo, formó una familia, se casó en 1966 y fue madre de Zita Norma Zanotti. Participó como jurado en Miss Universo 1969, pero pronto el modelaje quedó atrás. Se dedicó de lleno a esa librería en Miami, a leer, y a disfrutar a sus nietos.

Casi seis décadas después de aquel triunfo, su figura sigue inspirando y dejando huella. Queda el eco de aquellas palabras que repetía a quienes la querían: “Vamos a llegar a los 100”, solía decir con energía, según recordó Ana María Cogorno de Pochat.