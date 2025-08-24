Marixa Balli se quebró en la mesaza de Mirtha Legrand: contó por qué no pudo tener hijos

La bailarina recordó el trágico accidente vial en el que murió su pareja Mariano Fischer y reveló las secuelas que le impidieron proyectar una familia.

Con la espontaneidad que la caracteriza, Marixa Balli fue una de las invitadas de Mirtha Legrand en su clásico programa de los sábados. Durante la charla, la conductora indagó sobre la vida personal de la exvedette y le preguntó si había pensado en formar una familia. La respuesta de la artista conmovió a todos en la mesa.

“Sí, me hubiese gustado, pero después del accidente que tuve se complicó mucho”, confesó Balli, visiblemente movilizada. La referencia fue al siniestro vial en el que perdió la vida su pareja Mariano Fischer y que también le dejó secuelas físicas de gravedad.

Frente a esa declaración, Mirtha quiso saber si en algún momento intentó con un tratamiento de fertilidad. Fue entonces que Balli se sinceró aún más: “Pasaron cosas en ese accidente que hicieron que yo no pueda proyectar tener hijos”.

La exangelita explicó que, pese al paso del tiempo, sigue siendo un tema difícil de abordar: “Es algo que me cuesta decirlo, algo que no tengo muy asumido todavía, a pesar de que pasaron muchos años”.

Más allá de la emoción del momento, Balli también habló de sus proyectos actuales como empresaria y de su salida de LAM (América), mostrando una vez más la mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que la acompañan en cada aparición pública.