Millonario robo en el B° Tradición: se llevaron una gran suma de dinero en efectivo y objetos de valor

Los delincuentes aprovecharon que los propietarios estaban trabajando para ingresar a la vivienda.

Hoy 09:21

Un impactante robo ocurrió en la mañana de ayer en el barrio Tradición Oeste, cuando delincuentes irrumpieron en una vivienda y se llevaron un botín estimado en 10 millones de pesos, además de electrodomésticos y una computadora portátil.

La denuncia fue realizada por Rubén P., de 55 años, quien relató en la Comisaría Octava que alrededor de las 11.30, al regresar junto a su esposa, encontró la puerta principal violentada. Según detalló, la pareja había salido de la casa cerca de las 8.30, dejando todas las medidas de seguridad activadas.

De acuerdo con la víctima, los intrusos rompieron las cerraduras y lograron acceder a la habitación principal, donde estaba oculto el dinero. También sustrajeron una freidora de aire y una notebook, antes de darse a la fuga.

El caso quedó a cargo de la fiscal Luciana Jacobo, quien ordenó a personal de Criminalística realizar trabajos de fotografía y planimetría en la vivienda. Además, dispuso un relevamiento en el barrio para ubicar cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.