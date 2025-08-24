Un perro causa furor en TikTok por jugar desde una ventana con los peatones

Un Border Collie lanza una pelota desde la Rúa do Franco y convierte a los transeúntes en participantes de su juego.

Hoy 09:23

Un Border Collie se ha convertido en sensación en redes sociales tras protagonizar un video viral que muestra su singular habilidad para interactuar con peatones desde una ventana en la Rúa do Franco, una de las calles más concurridas de Santiago de Compostela, España.

En el clip, el perro arroja una pelota a la calle y espera que los transeúntes se la devuelvan, generando una dinámica espontánea que se repite una y otra vez. Cada vez que alguien le devuelve la pelota, el Border Collie repite el gesto, transformando un simple paseo por la céntrica vía en una experiencia inesperada y divertida para quienes se cruzan con él.

La grabación ha superado 1,5 millones de “me gusta” en TikTok, y los comentarios de los usuarios reflejan la fascinación que genera el animal. Entre ellos se leen frases como: “Estaría atrapado allí todo el día”, y otra ocurrencia que hace referencia a una excusa para faltar al trabajo: “‘¿Por qué no fuiste a trabajar?’ ‘Bueno, pues verá, hay un perrito…’”.

La particular habilidad del perro para crear este juego interactivo desde la ventana ha convertido a la Rúa do Franco en un punto de encuentro inesperado para locales y turistas, quienes disfrutan del espectáculo y aprovechan para capturar fotos y videos del animal.