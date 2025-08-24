Una familia ofrece recompensa por la aparición de su perro Joe

Si lo viste o tienes datos sobre él, pueden comunicarse al +54 11 3669 9980.

Hoy 09:35

La familia de Joe, pide colaboración para dar con su paradero. El animal fue visto por última vez en Pampa Muñoz, sobre la Ruta Nacional 64, y desde entonces no hay noticias de él.

Los dueños ofrecen una recompensa para quien pueda brindar información que conduzca a su hallazgo. Quienes lo hayan visto al perro o tengan datos sobre su ubicación, pueden comunicarse al +54 11 3669 9980.