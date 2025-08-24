Violento asalto a un Uber en La Banda: hombres armados con un machete lo despojaron de sus pertenencias

El hecho ocurrió anteayer al mediodía, cuando el trabajador aceptó un pedido de una pasajera en la zona de calle Monteagudo casi Maipú.

Hoy 10:00

Un motociclista de 30 años, domiciliado en el barrio Central Argentino Ampliación de La Banda, fue víctima de un violento asalto mientras realizaba viajes a través de la aplicación digital Uber.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió anteayer al mediodía, cuando el trabajador aceptó un pedido de una pasajera en la zona de calle Monteagudo casi Maipú. La mujer subió al rodado y solicitó un traslado hasta la calle Oceanía del barrio Avenida. El viaje transcurrió con normalidad, pero al llegar al destino la pasajera pidió al conductor que la esperara mientras buscaba dinero en su domicilio para abonar el servicio.

En ese instante, dos sujetos salieron de una vivienda y lo interceptaron. Uno de ellos portaba un machete con el que lo amenazó y le aplicó un planazo en la cabeza, sin llegar a provocarle cortes. Bajo intimidación, los delincuentes lo despojaron de su teléfono celular, el cargador y las herramientas de la moto.

Tras el robo, los agresores lo obligaron a retirarse del lugar y le advirtieron que no regresara.

El motociclista radicó la denuncia en la Comisaría Nº 47, desde donde se iniciaron las investigaciones para dar con los autores del hecho.