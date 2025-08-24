Ingresar
El Papa León XIV reiteró su pedido de paz por Ucrania y Mozambique

Desde la Ciudad del Vaticano, el sumo pontífice expresó su cercanía a las poblaciones afectadas por la violencia y la guerra, destacando la importancia de la solidaridad y la oración mundial.

Hoy 09:48
Papa León XIV

El papa León XIV volvió a instar a la comunidad internacional y a los fieles a mantener la oración por la paz, con especial atención a la población de Cabo Delgado, en Mozambique, y a Ucrania, dos regiones gravemente afectadas por conflictos y violencia.

Durante su discurso en la Ciudad del Vaticano, el Pontífice destacó el sufrimiento de miles de personas desplazadas y las numerosas víctimas que ha dejado la crisis en Cabo Delgado. “Invito a no olvidar a nuestros hermanos y hermanas que viven en Cabo Delgado. Rezo por ellos y expreso la esperanza de que los esfuerzos de los responsables del país logren restablecer la seguridad y la paz en ese territorio”, expresó.

El pasado viernes, la Iglesia se unió en oración y ayuno por todos aquellos que sufren a causa de las guerras en el mundo. En este contexto, el Papa extendió un llamado de ayuda al pueblo ucraniano, resaltando la iniciativa espiritual “oración mundial por Ucrania”, mediante la cual los fieles pidieron al Señor que conceda paz a su país martirizado por el conflicto.

León XIV subrayó la importancia de no acostumbrarse al sufrimiento de los pueblos golpeados por la violencia y reiteró la necesidad de solidaridad y compasión frente a la adversidad.

Además, el Pontífice manifestó su alegría al recibir a la Banda Musical de Gozzano y a grupos parroquiales de Bellagio, Vidigulfo, Carbonia, Corlo y Val Cavallina. También saludó con afecto a los fieles que llegaron en bicicleta desde Rovato y Manerbio, así como al grupo itinerante de la Vía Lucis, destacando el testimonio de fe y esperanza que ofrecieron.

