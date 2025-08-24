Termas: un joven resultó gravemente herido tras perder el control de su moto y derrapar

El joven de 30 años perdió el control de su moto y cayó violentamente en Villa Nueva. Se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Hoy 11:01

Un siniestro vial con lesionado se registró en la tarde de del sábado, alrededor de las 18 horas, en el primer pasaje sin número del barrio Villa Nueva, en Las Termas de Río Hondo.

La víctima fue identificada como Amaya, de 30 años, domiciliado en el barrio San Lorenzo, quien circulaba en una motocicleta Yamaha Crypton en sentido este-oeste. Por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado y terminó cayendo pesadamente sobre la calzada.

Cuando arribaron los efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 50, encontraron al motociclista tendido en el cordón cuneta en posición de cúbito dorsal, con una herida en el rostro y signos de un fuerte golpe en la cabeza.

De inmediato se solicitó una ambulancia, que lo trasladó al Centro Integral de Salud Termas. Allí, el médico de guardia, Dr. Timana, diagnosticó que el paciente presentaba un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC). Debido a la gravedad del cuadro, se dispuso su derivación al Hospital Regional de ciudad Capital, a fin de realizar estudios avanzados, entre ellos una tomografía.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, bajo las órdenes del sargento Celso Arancibia, mientras que la investigación quedó en manos del fiscal Dr. Emanuel Sabater.

Fuentes médicas confirmaron que Amaya se encontraba alcoholizado al momento del accidente, lo que podría haber sido determinante en la pérdida de control de la moto.