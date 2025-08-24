Avenida Solís y Aguirre Vieja: conductor terminó con el auto ruedas para arriba

En un amanecer accidentado un conductor terminó dentro de una acequia en la zona sur. Habría ocurrido alrededor de las dos de la madrugada de este domingo.

Hoy 10:31

Un automóvil terminó con sus cuatro ruedas hacia el cielo, luego de que su conductor perdiera el control y terminara dentro de una acequia.

El siniestro habría ocurrido durante las primeras horas de este domingo, en la intersección de Avenida Solís y Aguirre vieja.

La imagen del vehículo en tan rara posición, llegó a través del WhatsApp de las Noticias de la Gente.