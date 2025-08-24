Tevez se fue sin hacer declaraciones tras la goleada en Tucumán: ¿seguirá en Talleres?

El Apache no dio la habitual conferencia luego de la caída ante Atlético, que compromete aún más al equipo cordobés con el descenso, y hay incertidumbre con lo que pueda pasar.

Hoy 10:39

Carlos Tevez se retiró del Estadio Monumental José Fierro sin hacer declaraciones después de la derrota de Talleres por 3-0 ante Atlético Tucumán, resultado que compromete seriamente al equipo cordobés en la lucha por no descender y deja en duda el futuro del entrenador.

El Apache asumió el cargo de urgencia tras la sorpresiva salida de Diego Cocca, sin que este llegara a debutar en el Torneo Clausura. En sus seis partidos al frente de la “T”, Tevez sumó apenas una victoria (ante Independiente), dos empates y tres derrotas, números que encendieron las alarmas.

La situación empeoró con la victoria de San Martín de San Juan sobre Gimnasia, que dejó a Talleres 28° en la tabla anual con 18 puntos, los mismos que Aldosivi (con un partido menos) y apenas uno por encima del Santo, último en ambas tablas.

Restan diez fechas para el final del torneo —los playoffs no cuentan para el descenso— y la continuidad de Tevez dependerá de la decisión del presidente Andrés Fassi: ¿le dará la chance de revertir la situación o buscará otro DT para intentar salvar al club?

En la fecha pasada, el exentrenador de Rosario Central e Independiente había reclamado públicamente la llegada de un centrodelantero, apuntando a la falta de gol como el principal déficit del equipo. Sin novedades en el mercado de pases y tras la dura caída frente a los dirigidos por Lucas Pusineri, el futuro del Apache podría definirse en las próximas horas.