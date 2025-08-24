Ingresar
Andrea del Boca podría ir a prisión por presunta estafa de más de 3 millones de dólares

La actriz es acusada de participar en la defraudación de fondos públicos destinados a la telenovela Mamá Corazón. La fiscal federal también solicitó penas para Julio De Vido y otros implicados.

Hoy 11:24
Andrea del Boca

La actriz Andrea del Boca se encuentra en el centro de un proceso judicial por un presunto fraude millonario vinculado al financiamiento estatal de la telenovela Mamá Corazón, cuya producción nunca se completó. La fiscal federal Fabiana León pidió una condena de tres años y medio de prisión en su alegato durante el juicio oral y público que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal N° 7, al considerarla “partícipe necesaria” de la maniobra contra la administración pública.

El alegato de la fiscal también apuntó al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a quien responsabilizó como autor del fraude y para quien solicitó cuatro años y medio de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Asimismo, pidió cuatro años de cárcel para Carlos Ruta, exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), también considerado “partícipe necesario” del delito.

Otros involucrados en la causa, según la fiscalía, son Maximiliano Schwerdtfeger, secretario de la UNSAM; y los exfuncionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada. Para todos ellos se reclamaron penas de prisión y la restitución solidaria al Estado de US$ 3.126.000.

El juicio, que continúa su curso, busca determinar las responsabilidades de los acusados en el presunto desvío de fondos públicos destinados a la producción de la telenovela, proyecto que nunca llegó a concretarse y dejó pérdidas millonarias para el Estado.

