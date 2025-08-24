Quién es Max Dowman, el joven de 15 años que hizo historia en la Premier League y comparan con Messi

Mikel Arteta apostó y fuerte por el juvenil categoría 2009, que sumó sus primeros minutos como profesional en la goleada del Arsenal ante Leeds.

Max Dowman escribió su nombre en los libros de historia del Arsenal y de la Premier League al debutar con tan solo 15 años y ocho meses en la goleada 5-0 sobre Leeds. El joven inglés ingresó a los 19 minutos del segundo tiempo, reemplazando a Noni Madueke, con el marcador ya a favor del equipo de Mikel Arteta.

El estreno de Dowman lo coloca muy cerca del récord de Ethan Nwaneri, quien debutó en 2022 con 15 años, 5 meses y 23 días. Sin embargo, la hazaña de Dowman adquiere un valor adicional: al no tener aún 16 años, no puede aparecer en Champions League ni compartir vestuario con el resto del plantel, debiendo estar siempre acompañado por un adulto responsable en un vestidor aparte.

Pese a estas restricciones, Arteta confía plenamente en sus condiciones. Durante la pretemporada, Dowman destacó por su físico y habilidad en un entrenamiento junto a Gabriel Heinze, quien se sumó al cuerpo técnico como ayudante de campo. En un cruce, el juvenil le arrebató la pelota a Heinze antes de definir con potencia, dejando claro su talento.

El propio Heinze elogió al joven jugador: “El chico es especial. No he visto algo así desde Messi, y como argentino, no lo digo a la ligera”. Por su parte, Arteta destacó la excepcionalidad de su actuación: “Obviamente, lo que ha hecho hoy contra este equipo en el tiempo que ha estado en el campo es algo ciertamente inusual para un joven de 15 años”.

Con su debut, Max Dowman se transforma en la nueva joya del Arsenal, generando expectativas sobre su futuro y su potencial impacto en el fútbol inglés y europeo.