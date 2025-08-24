La última ola de calor en España ha sido la mayor registrada

Este agosto se ha vivido "el conjunto de diez días consecutivos más cálido registrado en España desde, al menos, 1950", reveló la AEMET.

Hoy 11:38

La ola de calor de 16 días que asoló España en agosto fue "la más intensa desde que hay registros" en el país, informó este domingo a Agencia Estatal de Meteorología del país (AEMET) en la red social X.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según sus datos provisionales, superó a la de julio de 2022, con unas temperaturas 4,6 °C superiores a las máximas normales de una ola de calor.

En la anterior peor ola de calor, la de 2022, esa desviación de temperaturas fue de 4,5 ºC, explicó Aemet. Según la agencia, desde 1975 se han registrado 77 olas de calor en España, de las que seis tuvieron una anomalía de 4 °C o más. Sin embargo, cinco de ellas se produjeron desde 2019, un indicio del agravamiento de estos fenómenos.

Te recomendamos: España declara “zona catastrófica” a las áreas afectadas por los incendios

La ola de calor de agosto concluyó el día 18 y el período comprendido entre el 8 y 17 de agosto "fue el conjunto de diez días consecutivos más cálido registrado en España desde, al menos, 1950", reveló la Aemet. Según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III, más de 1.100 muertes se pueden atribuir a esta reciente ola. Casi el triple que en la anterior de julio.

Además, el calor alimentó los grandes incendios forestales que aún combaten España y Portugal, con ocho muertos, cuatro en cada país, y más de 400.000 hectáreas arrasadas entre los dos países.