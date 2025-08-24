Nicolás Carrizo, excarcelado, negó conocer la planificación del atentado a Cristina Kirchner

El señalado como “jefe de los copitos” aseguró que nunca fue informado sobre el intento de magnicidio y pidió disculpas a la exmandataria por sus comentarios en redes.

Hoy 12:25

Tras ser liberado en el marco del juicio por el atentado a Cristina Kirchner, Nicolás Carrizo declaró en Radio Con Vos que desconocía los planes de Sabag Montiel y Brenda Uliarte: “No sabía que querían matarla”. Carrizo explicó que su vínculo con los acusados se limitaba a lo laboral: él vendía algodón de azúcar y ellos eran sus clientes, y negó haber tenido mensajes o planificación alguna sobre el ataque.

En la entrevista, relató también su último contacto con Sabag Montiel: “Cree que soy pagado por Cristina Kirchner y que todo es un armado para perjudicarlo. Me puteó, no le dije nada”. Además, se disculpó públicamente con la exmandataria: “Quería hacer un show del tema, una broma y al final terminé perjudicándome… si la ofendí, le pido disculpas”, sostuvo.

La excarcelación se produjo luego de que la fiscal Gabriela Baigún coincidiera con el pedido del abogado de Carrizo, destacando que no se presentaron pruebas que sostengan la acusación en su contra. La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó además su absolución, aunque la decisión final se conocerá con el veredicto, previsto dentro de dos semanas.

Mientras tanto, la fiscal pidió 15 años de prisión para Sabag Montiel y 14 para Brenda Uliarte por el intento de asesinato contra la exmandataria. En el caso de Montiel, la pena total solicitada asciende a 19 años, al unificarla con una condena previa por distribución de material pornográfico.