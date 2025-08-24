Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 AGO 2025 | 18º
X
WhatsApp

Elecciones del SEADE: la Lista Celeste y Blanca retuvo la conducción

El Sindicato de Empleados Administrativos de la Educación seguirá bajo la conducción de Enzo Rearte y Marcelo Murad.

Hoy 13:44

Este viernes 22 de agosto se desarrollaron las elecciones en el Sindicato de Empleados Administrativos de la Educación (SEADE), donde se enfrentaron dos listas: la oficial Celeste y Blanca y la Lista Azul.

Con una participación activa de los afiliados, la Lista Celeste y Blanca se impuso con el 56% de los votos, lo que le permitió retener la conducción del gremio. De esta manera, Enzo Rearte fue reelecto como secretario general y Marcelo Murad continuará como secretario adjunto.

La jornada electoral se llevó adelante con normalidad y contó con la presencia de veedores que supervisaron el proceso. Desde la conducción destacaron el acompañamiento de los trabajadores y renovaron su compromiso con la defensa de los derechos del sector administrativo de la educación en Santiago del Estero.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En cadena: conductor de una camioneta embistió a vehículos estacionados
  2. 2. Avenida Solís y Aguirre Vieja: conductor terminó con el auto ruedas para arriba
  3. 3. Mirtha Legrand, filosa con Gimena Accardi: “Lo hizo quedar como un cornudo”
  4. 4. “Lo volvería a hacer”, aseguró un femicida tras recibir su condena a prisión perpetua
  5. 5. Cande Vetrano compartió un mensaje especial en medio de la ruptura de Accardi y Vázquez
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT