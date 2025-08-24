Sufre Brasil: Neymar volvió a lesionarse y podría ser baja en la Selección

El crack sintió una molestia en su cadera en los entrenamientos del jueves y se perdió los del viernes y el sábado.

Hoy 13:55

A poco más de diez días de una nueva doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, la preocupación invade a Brasil. Neymar sufrió una nueva lesión durante el entrenamiento del jueves con Santos, cuando sintió un pinchazo en la cadera y los médicos le diagnosticaron un edema.

El atacante del Peixe no pudo entrenarse ni el viernes ni el sábado y, desde esta semana, comenzará a trabajar de manera diferenciada. Si bien el parte médico no es grave, los tiempos de recuperación complican sus chances de llegar a la convocatoria que Carlo Ancelotti dará a conocer este lunes. El italiano evaluaba incluir al ex-Barcelona en la lista, pero la dolencia podría dejarlo otra vez afuera.

La idea del club paulista es que Neymar regrese el 31 de agosto, cuando Santos enfrente a Fluminense en San Pablo. Sin embargo, la selección brasileña afrontará sus compromisos ante Chile el 4 de septiembre en el Maracaná y frente a Bolivia el 9 en la altura de La Paz, con la incógnita de si su máxima figura podrá estar disponible.

No es la primera vez que el crack queda marginado a último momento. En marzo, bajo la dirección de Dorival Júnior, se perdió la doble fecha ante Colombia y Argentina —partido que terminó 4-1 para la Albiceleste— por molestias musculares, frustrando su regreso tras la rotura de ligamentos sufrida el 17 de octubre de 2023 frente a Uruguay.

Neymar no viste la camiseta de su país desde hace un año y medio y su espera podría prolongarse. En paralelo, Santos atraviesa un flojo momento deportivo, con una dura derrota 6-0 en casa ante Vasco Da Gama, donde el delantero no ocultó sus lágrimas desde la tribuna.

La Canarinha aguarda la decisión de Ancelotti y reza por una rápida recuperación del astro, pieza clave tanto para su club como para la selección.