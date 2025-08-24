Detuvieron a un joven de 19 años acusado de abuso sexual en el barrio Rivadavia

La detención se concretó durante un allanamiento en una vivienda del barrio Rivadavia. El acusado, de apellido Yñiguez, quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 14:10

En la mañana de este domingo, personal policial del Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos concretó la detención de un joven de 19 años, en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de un adolescente.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre calle Mateo Rojas de Oquendo, en el barrio Rivadavia, en cumplimiento de un oficio judicial librado por la Jueza de Control y Garantías.

Durante el allanamiento, que contó con la presencia de testigos, se procedió a la detención de un joven identificado con el apellido Yñiguez, quien fue notificado de la medida judicial en su contra. Posteriormente, fue trasladado a sede policial para continuar con las diligencias de rigor.

La investigación permanece en curso y el acusado quedará a disposición de la Justicia mientras se sustancia la causa.