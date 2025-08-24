Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 AGO 2025 | 18º
X
Policiales

Detuvieron a un joven de 19 años acusado de abuso sexual en el barrio Rivadavia

La detención se concretó durante un allanamiento en una vivienda del barrio Rivadavia. El acusado, de apellido Yñiguez, quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 14:10
Detenido

En la mañana de este domingo, personal policial del Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos concretó la detención de un joven de 19 años, en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de un adolescente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre calle Mateo Rojas de Oquendo, en el barrio Rivadavia, en cumplimiento de un oficio judicial librado por la Jueza de Control y Garantías.

Durante el allanamiento, que contó con la presencia de testigos, se procedió a la detención de un joven identificado con el apellido Yñiguez, quien fue notificado de la medida judicial en su contra. Posteriormente, fue trasladado a sede policial para continuar con las diligencias de rigor.

La investigación permanece en curso y el acusado quedará a disposición de la Justicia mientras se sustancia la causa.

TEMAS Policía de Santiago del Estero Abuso Sexual

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En cadena: conductor de una camioneta embistió a vehículos estacionados
  2. 2. Avenida Solís y Aguirre Vieja: conductor terminó con el auto ruedas para arriba
  3. 3. Mirtha Legrand, filosa con Gimena Accardi: “Lo hizo quedar como un cornudo”
  4. 4. “Lo volvería a hacer”, aseguró un femicida tras recibir su condena a prisión perpetua
  5. 5. Cande Vetrano compartió un mensaje especial en medio de la ruptura de Accardi y Vázquez
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT