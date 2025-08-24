Sofía Jujuy Jiménez compartió su casting para "En el barro" y se volvió viral

La modelo y periodista reveló que no quedó en la serie de Netflix, pero decidió mostrar el detrás de escena como una forma de inspirar a sus seguidores y reflexionar sobre la importancia de animarse a intentar.

Hoy 14:23

Sofía “Jujuy” Jiménez sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram el casting que realizó para En el barro, la serie argentina de Netflix que fue furor en la plataforma. Aunque no fue seleccionada para el elenco, la modelo y periodista compartió tres videos del proceso y se volvió viral con su mensaje de resiliencia.

“Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice el casting para el serión En el barro”, escribió en su posteo.

Con total honestidad, la jujeña expresó: “Me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo. Ni idea si estuvo bien o mal, honestamente ese no es el punto. La clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo o lo que sea negativo que me generaba la situación”.

En tono divertido, agregó: “Hoy lo veo y me río, y pienso: qué caradura, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que está buenísimo mostrar en las redes una de las tantas veces que me dijeron que no y, sin embargo, lo sigo intentando, sigo yendo atrás de lo que dicta mi cora”.

Lejos de mostrarse frustrada, Jujuy aprovechó la experiencia para dejar un mensaje motivador: “Anímense a decir que sí a cada cosa que los mueva mucho por dentro, sin importar el resultado, sin expectativas, simplemente ocupándose de dar lo mejor que tengan dentro y disfrutar cada segundo. La vida es una”.