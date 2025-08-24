Agustín Canapino se llevó una festejada victoria en el TC de Buenos Aires

En lo que pudo haber sido la última carrera del Turismo Carretera en el circuito Nº 12 con su icónico dibujo actual, el piloto de Chevrolet superó a Elio Craparo (Dodge) a dos vueltas del final y se quedó con el triunfo.

Hoy 14:35

Agustín Canapino (Camaro) se quedó con una emocionante victoria en el autódromo de Buenos Aires, en una carrera que quedará en la historia del Turismo Carretera, ya que todo indica que pudo haber sido la última competencia en el circuito Nº 12 con su actual y clásico trazado.

El “Titán” logró su segundo triunfo de la temporada 2025, convirtiéndose en el primer piloto en repetir victoria en el año. Con este resultado, comenzará la Copa de Oro como líder, con 1 punto de ventaja sobre Marcelo Agrelo (Camry NG), ganador de la Etapa Regular, pero que aún no consiguió la victoria necesaria para pelear por el título.

La definición del campeonato se pondrá en marcha el 13 y 14 de septiembre en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, donde iniciará la Copa de Oro del TC con los mejores pilotos de la temporada en busca de la gloria.