River se durmió en la última jugada y Lanús se lo empató en La Fortaleza

La victoria era del Millo, sin embargo, de manera agónica, el Granate alcanzó el 1-1. De todas maneras, el equipo de Gallardo quedó como único líder de la zona B.

Hoy 00:43

River Plate volvió a vivir una noche llena de tensión en su regreso al Torneo Clausura 2025, tras asegurar su pase a cuartos de final de la Copa Libertadores

En un duro partido ante Lanús en el Sur, el Millonario se puso en ventaja con un gol de Gonzalo Montiel, pero sobre el cierre el Granate igualó gracias a Rodrigo Castillo.

El encuentro mostró un once alternativo de Marcelo Gallardo, aunque las modificaciones desde el banco parecían encaminar la victoria visitante. Sin embargo, en la última jugada, Lanús encontró el empate y dejó el marcador 1-1.

A pesar del resultado, River se mantiene en la cima de la Zona B, con un punto de ventaja sobre sus escoltas Vélez y San Lorenzo. Lanús, por su parte, continúa a dos unidades de la punta y sueña con dar pelea hasta el final.

En la próxima fecha, River recibirá a San Martín de San Juan el domingo desde las 19.15, mientras que Lanús visitará a Vélez el sábado a las 21.30.

