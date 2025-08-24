River visita a Lanús buscando otro festejo para seguir como líder en el Torneo Clausura

Tras la alegría en la Copa Libertadores, el Millonario enfrenta al Granate, que viene de eliminar a Central Córdoba en la Sudamericana.

Hoy 09:24

River Plate, líder del Grupo B con 11 puntos, visitará este lunes a Lanús por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se jugará desde las 21.15 en el estadio Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y Yamil Possi a cargo del VAR. La transmisión será de ESPN Premium.

El equipo de Marcelo Gallardo llega tras vencer a Libertad de Paraguay por 3-1 en los penales, luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Pese a la clasificación, el Millonario sufrió más de la cuenta ante los paraguayos y contó con la gran actuación de Franco Armani en la definición desde los doce pasos.

Para este partido, Gallardo planea una rotación pensando en el choque de Copa Argentina frente a Unión de Santa Fe. Del once que superó a Libertad, solo repetirán Armani, Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo.

Por su parte, Lanús llega de eliminar a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Copa Sudamericana, al imponerse por 4-2 en los penales tras ganar 1-0 en el tiempo regular. El equipo de Mauricio Pellegrino tendrá tres cambios: ingresarán Armando Méndez, Dylan Aquino y Marcelino Moreno por Gonzalo Pérez, Agustín Medina y Alexis Canelo, respectivamente.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Armando Méndez; Franco Watson, Agustín Cardozo, Dylan Aquino, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo, Milton Casco; Kevin Castaño, Giorgio Costantini, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina o Juan Cruz Meza; Bautista Dadín y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.