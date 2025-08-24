Ingresar
En vivo: River visita a Lanús buscando otro festejo para seguir como líder en el Torneo Clausura

Tras la alegría en la Copa Libertadores, el Millonario enfrenta al Granate, que viene de eliminar a Central Córdoba en la Sudamericana.

Hoy 22:48
River Lanús

River Plate, líder del Grupo B con 11 puntos, visitará este lunes a Lanús por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se jugará desde las 21.15 en el estadio Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y Yamil Possi a cargo del VAR. La transmisión será de ESPN Premium.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

