Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 AGO 2025 | 4º
X
Somos Deporte

Estudiantes va por la recuperación ante un necesitado Aldosivi en La Plata

El Pincha, que viene de festejar en la Libertadores pero de caer en su visita a Banfield, recibe al Tiburón por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Hoy 01:23

Este lunes desde las 19.15, Estudiantes de La Plata recibirá a Aldosivi en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la sexta fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de recuperarse tras la caída ante Banfield y alcanzar la cima de la Zona A.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Pincha, dirigido por Eduardo Domínguez, atraviesa un gran presente. Viene de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras eliminar a Cerro Porteño con un global de 1-0 gracias a un penal de Santiago Ascacíbar. En el torneo local, desperdició la chance de liderar luego de perder 3-2 ante Banfield, en un partido que había empezado ganando 2-0.

Enfrente estará Aldosivi, último en la tabla con apenas tres puntos producto de tres empates. El Tiburón no gana desde hace seis encuentros y llega con varias bajas importantes: Gonzalo Mottes (desgarro del aductor), Alejandro Villarreal (lesión en el sóleo), además de molestias en Jonathan Cabral, Roberto Bochi y Justo Giani.

El partido será dirigido por Hernán Mastrángelo, con Sebastián Zunino en el VAR, y contará con transmisión de TNT Sports Premium.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Aldosivi Club Estudiantes de La Plata

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactante video: así fue el choque múltiple en la carrera de motos de Colonia Dora que terminó con la muerte de un joven piloto
  2. 2. Profesora de licencia médica durante 16 años se negó a un examen y además presentó una demanda
  3. 3. Graves destrozos en la casa de L-Gante en Canning: investigan qué pasó
  4. 4. Lomas de Zamora: un hombre fue detenido por drogar a su hijo de 9 años
  5. 5. La municipalidad informó los barrios que serán impactados por su programa de fumigación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT