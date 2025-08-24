Estudiantes va por la recuperación ante un necesitado Aldosivi en La Plata

El Pincha, que viene de festejar en la Libertadores pero de caer en su visita a Banfield, recibe al Tiburón por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Este lunes desde las 19.15, Estudiantes de La Plata recibirá a Aldosivi en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la sexta fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de recuperarse tras la caída ante Banfield y alcanzar la cima de la Zona A.

El Pincha, dirigido por Eduardo Domínguez, atraviesa un gran presente. Viene de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras eliminar a Cerro Porteño con un global de 1-0 gracias a un penal de Santiago Ascacíbar. En el torneo local, desperdició la chance de liderar luego de perder 3-2 ante Banfield, en un partido que había empezado ganando 2-0.

Enfrente estará Aldosivi, último en la tabla con apenas tres puntos producto de tres empates. El Tiburón no gana desde hace seis encuentros y llega con varias bajas importantes: Gonzalo Mottes (desgarro del aductor), Alejandro Villarreal (lesión en el sóleo), además de molestias en Jonathan Cabral, Roberto Bochi y Justo Giani.

El partido será dirigido por Hernán Mastrángelo, con Sebastián Zunino en el VAR, y contará con transmisión de TNT Sports Premium.