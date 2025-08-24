Brindarán charlas sobre “Deporte y salud” en la 3ra. Edición de la Feria del Libro Municipal

Ofrecerán charlas gratuitas sobre nutrición, psicología y entrenamiento deportivo, destinadas a docentes, atletas y público en general.

Hoy 14:57

La Subsecretaría de Educación y Cultura de la municipalidad de La Banda, informa que se brindará una serie de charlas gratuitas sobre “Deporte y salud”, en el marco de la 3ra. Edición de la Feria Municipal del Libro “Entre rieles y libros”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El objetivo de esta iniciativa es brindar información sobre la importancia de una buena alimentación y como son los procesos mentales y conductuales del deportista según la psicología del deporte.

Las tres charlas se desarrollarán el miércoles 27 de agosto en el Cine Teatro Renzi de la siguiente manera, a las 16:30, la Licenciada Ada Roldán realizará una exposición sobre “Nutrición en el deporte”.

Luego, a las 18:30, el Licenciado Álvaro Anahuate abordará el tema “La psicología en el deporte” y, a las 19:30, el Licenciado Joaquín Gorosito, cerrará el ciclo de charlas exponiendo sobre “Fundamentos del entrenamiento deportivo”.

Esta actividad es de entrada libre y gratuita y está orientada a profesores de educación física, deportistas y público en general.