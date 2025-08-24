Ingresar
Brutal intento de femicidio en Fernández: un hombre atacó a balazos a su pareja e intentó quitarse la vida

El hecho ocurrió en una vivienda en el barrio José Hernández en la madrugada de este domingo.

Hoy 15:14

Un violento episodio conmocionó a la ciudad de Fernández en la madrugada de este domingo, cuando un hombre atacó a balazos a su pareja y, creyendo haberla matado, intentó quitarse la vida.

El hecho ocurrió en una vivienda en el barrio José Hernández, donde Abregú, de 36 años, abrió fuego contra Gerez, de 32, utilizando un revólver calibre 32.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la mujer recibió un disparo en la zona lumbar, mientras que Abregú se efectuó un tiro en la cabeza. Ambos fueron trasladados de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda, donde permanecen internados.

Fuentes médicas indicaron que Gerez deberá ser intervenida quirúrgicamente, aunque su estado es estable dentro de la gravedad. En tanto, la condición de Abregú es crítica, ya que el proyectil impactó en el cráneo.

El episodio motivó un amplio despliegue policial en la zona, con la presencia de efectivos de la Comisaría Comunitaria y peritos de Criminalística. Además, los fiscales Mariano Gómez y Natalia Saavedra se hicieron presentes en el lugar para dirigir las primeras diligencias.

TEMAS ciudad de Fernández Violencia

