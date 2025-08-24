Hallaron sana y salva a la menor de 13 años que había desaparecido en Chaco

La familia había denunciado su desaparición el miércoles a la noche. Fue localizada en las últimas horas por efectivos policiales.

Hoy 15:23

La Policía de Chaco encontró este domingo a la nena de 13 años que estaba desaparecida desde el miércoles pasado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Fuentes policiales detallaron que se encuentra sana y salva, y que fue vista por las autoridades a unas pocas cuadras de su casa.

El miércoles por la noche había sido la última vez que la familia de la chica había tenido noticias suyas.

Desde entonces, lo único que supieron hasta encontrarla fue que se viralizó un video de la nena junto a su supuesto novio, un joven mayor de edad.

El video los muestra a ambos caminando por la localidad de Presidencia de La Plaza, ubicada a poco más de 100 kilómetros de la capital chaqueña.

Se cree que la grabación —que se viralizó en las redes sociales— habría sido realizada durante la madrugada del jueves.

De acuerdo a la denuncia, la nena salió de su casa a las 21 del miércoles 20 de agosto. Al notar que no regresaba, Ceferino Florentín —su padre— radicó la denuncia en la comisaría local por averiguación de paradero.

A partir de la denuncia, la Policía de Chaco desplegó una serie de operativos de rastreo, entrevistas a vecinos y análisis de imágenes de cámaras de seguridad.

De acuerdo con la información publicada en Diario Norte, los procedimientos también contaron con la participación de la División Canes, pero no se obtuvieron resultados positivos. En simultáneo, se activaron protocolos especiales ante el riesgo de trata de personas o fuga asistida.

En medio de la investigación que lleva adelante la fiscal Candela Valdez, de la Fiscalía N°15 de Resistencia, se identificaron dos perfiles de Instagram que estarían relacionados con ella.

Por este motivo, la fiscalía solicitó a la División de Cibercrimen que ejecutaran una apertura de emergencia que permita rastrear la ubicación de los últimos accesos de los perfiles.

Pero la pista llegó a través de las redes sociales, cuando empezó a viralizarse un video en el que se la veía a la adolescente de 13 años caminar con un joven.

Poco tiempo después pudieron identificar al presunto novio de la menor de edad, cuyas siglas son R. A. S., y se ordenó un allanamiento en su vivienda.

En el lugar secuestraron un teléfono celular marca LG y un anillo tipo plata, el cual fue reconocido por su cuidadora como pertenencia de la joven.

En medio del procedimiento, también se descubrió que el sospechoso había mentido con su edad, ya que habría asegurado que tenía 17 años, pero su documentación demostró que tiene 19.

Hasta el momento del hallazgo, las autoridades habían tomado el testimonio de dos adolescentes de 16 y 14 años, quienes habrían entregado una copia del video y se presume que serían amigos y/o conocidos de la adolescente.