Violento robo en Añatuya: delincuentes forzaron un garaje y escaparon con electrodomésticos

Se trata de un domicilio recientemente alquilado. La denuncia fue radicada en la Comisaría 41 y se iniciaron las investigaciones.

Hoy 15:28

Un nuevo caso de inseguridad sacudió a vecinos de la ciudad de Añatuya, donde delincuentes aprovecharon que una vivienda se encontraba sin moradores para concretar un robo.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre pasaje Irigoyen, casi intersección con calle Chacabuco. Según informó la familia Chávez, propietaria del lugar, habían comenzado una mudanza y la casa estaba momentáneamente deshabitada.

Al regresar al inmueble, los damnificados se encontraron con el portón de madera del garaje violentado y constataron la falta de varios electrodomésticos, entre ellos un secarropas, una pava eléctrica y una tostadora.

Personal policial se hizo presente en el lugar, realizó las tareas periciales de rigor y solicitó al propietario que radique la denuncia formal, lo cual ya fue cumplido.

Interviene en el caso la Comisaría 41 de Añatuya, que se encuentra trabajando para dar con los autores del robo.