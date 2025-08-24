Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 AGO 2025 | 21º
X
Policiales

Violento robo en Añatuya: delincuentes forzaron un garaje y escaparon con electrodomésticos

Se trata de un domicilio recientemente alquilado. La denuncia fue radicada en la Comisaría 41 y se iniciaron las investigaciones.

Hoy 15:28

Un nuevo caso de inseguridad sacudió a vecinos de la ciudad de Añatuya, donde delincuentes aprovecharon que una vivienda se encontraba sin moradores para concretar un robo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre pasaje Irigoyen, casi intersección con calle Chacabuco. Según informó la familia Chávez, propietaria del lugar, habían comenzado una mudanza y la casa estaba momentáneamente deshabitada.

Al regresar al inmueble, los damnificados se encontraron con el portón de madera del garaje violentado y constataron la falta de varios electrodomésticos, entre ellos un secarropas, una pava eléctrica y una tostadora.

Personal policial se hizo presente en el lugar, realizó las tareas periciales de rigor y solicitó al propietario que radique la denuncia formal, lo cual ya fue cumplido.

Interviene en el caso la Comisaría 41 de Añatuya, que se encuentra trabajando para dar con los autores del robo.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En cadena: conductor de una camioneta embistió a vehículos estacionados
  2. 2. Violencia descontrolada: madre en crisis atacó a sus dos hijos en medio de una discusión
  3. 3. Avenida Solís y Aguirre Vieja: conductor terminó con el auto ruedas para arriba
  4. 4. En vivo: Mitre, con DT interino, enfrenta a San Telmo con la necesidad de volver al triunfo
  5. 5. Mirtha Legrand, filosa con Gimena Accardi: “Lo hizo quedar como un cornudo”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT