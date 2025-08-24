Delincuentes roban materiales de una obra en construcción en Añatuya

El propietario había reforzado la estructura tras los fuertes vientos, pero al regresar se encontró con que los materiales habían sido robados

Hoy 15:35

Un llamativo hecho de inseguridad ocurrió en el barrio Manzione de la ciudad de Añatuya, donde delincuentes aprovecharon la oscuridad de la noche para llevarse materiales de obra destinados a reforzar la estructura de un galpón en construcción.

El episodio se registró en la intersección de calle Pública y Guillermo Véliz, donde el propietario del inmueble había colocado varios tirantes para apuntalar las paredes, tras los fuertes vientos que provocaron preocupación entre los vecinos por la vibración de la estructura.

Según explicó el damnificado, si bien la obra cuenta con encadenado estructural, decidió reforzar la seguridad del galpón de manera preventiva. Sin embargo, al regresar este sábado por la mañana, se encontró con la desagradable sorpresa: los tirantes y otros elementos de refuerzo habían sido robados.

El propietario realizó la denuncia correspondiente en sede policial y pidió colaboración a la comunidad a través de las redes sociales, solicitando cualquier dato que pueda ayudar a recuperar lo sustraído.

La policía ya se encuentra trabajando en la investigación del hecho.